Le président des États-Unis a pris sa décision concernant l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump annonce que le pays se retire du texte, entré en vigueur en 2016.

Mise à jour : le président des États-Unis a confirmé que le pays allait sortir des accords de Paris. Ces accords conclus en 2015 sont considérés comme le plus grand pas fait par les nations du monde entier pour lutter contre le réchauffement climatique et protéger l’environnement à long terme. Donald Trump, ami des lobbys pétrolier et entouré de climatosceptiques, a estimé qu’ils étaient contre les intérêts des Américains.

Barack Obama, qui avait signé ces accords, a affirmé que Trump venait de rejeter l’avenir.

Article original : Donald Trump devrait bientôt faire connaître sa décision à l’égard de l’accord de Paris sur le climat. Après avoir alimenté le suspense à coup de tweets sur son compte officiel — où il y a d’ailleurs inventé un étrange mot, covfefe — le Président américain serait sur le point d’annoncer que les États-Unis vont se retirer du texte conclu en décembre 2015 et entré en vigueur en 2016, avance le New York Times.

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN !

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017