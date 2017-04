Le site communautaire vient de publier son bilan annuel des demandes de renseignement émanant des autorités judiciaires ou administratives des pays du monde entier.

À l’image des principales entreprises de la Silicon Valley qui publient deux fois par an un rapport de transparence sur les demandes d’information provenant des autorités judiciaires ou administratives d’un pays, le célèbre site communautaire Reddit vient à son tour de diffuser le sien.

Couvrant l’année 2016, le rapport de transparence de Reddit rend compte du nombre de requêtes auxquelles le site a répondu favorablement, le tout accompagné de nombreuses statistiques sur le niveau de demandes ayant effectivement abouti à la transmission de données sensibles, en fonction de leur nature.

Premier constat de taille : la France n’a absolument rien demandé à Reddit l’an passé. Ce n’est d’ailleurs pas une première. Déjà en 2015, aucune sollicitation hexagonale n’était citée dans le bilan produit à l’époque par les responsables de la plateforme. Le tout premier rapport, daté de 2014, ne contient aucune trace française non plus.

L’Europe n’est pourtant pas absente de ce rapport de transparence : plusieurs autres pays figurent dans la synthèse annuelle de Reddit. Il faut toutefois souligner que les seuils dont on parle sont très bas : l’Allemagne et le Royaume-Uni, qui sont les deux États européens ayant généré le plus de demandes, ont produit moins de dix requêtes.

On trouve aussi la Grèce, l’Italie, Malte et la Suède, mais parfois avec qu’une seule occurrence dans le bilan annuel.

Où est le canari de Reddit ?

Sans véritable surprise, c’est surtout des États-Unis que provient la grande majorité des demandes. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard si Reddit, du fait des particularités de la loi américaine, a dû utiliser un stratagème du « warrant canary », ou « canari d’alerte » qui permet d’informer subtilement si une telle demande visant le service a eu lieu.

En effet, la législation américaine autorise l’existence de demandes qui peuvent rester secrètes. Il ne s’agit pas uniquement de cacher le contenu de ces requêtes provenant des services de renseignement américains : il s’agit de masquer leur existence même.

Mais pourquoi un tel nom ? En fait, l’idée est inspirée par les canaris des mineurs, qui mourraient quand l’air était vicié. Il s’agit d’afficher clairement un message qui dit que l’on n’a reçu aucun ordre des services de renseignement, et de supprimer ce message le jour où l’on n’a plus le droit de dire que l’on a reçu un tel ordre. Et il s’avère que le canari de Reddit a été tué l’année dernière.