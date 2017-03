Pour s'opposer au monopole galopant de Google et d'Android en Europe, des entreprises concurrentes déposent une nouvelle plainte auprès de la Commission Européenne. Parmi les opposants, on trouve Qwant, moteur de recherche français, et Axel Springer, groupe média allemand.

Les membres du Open Internet Project (OIP) relancent la machine des accusations de monopole en direction de Google et son système d’exploitation « open source » Android. En effet, le collectif d’entreprises européennes — composé notamment par le moteur de recherche Qwant et le conglomérat média allemand Axel Springer — a déposé le 6 mars dernier une nouvelle plainte auprès de la Commission Européenne contre le géant américain.

L’OIP attaque principalement les contraintes anticoncurrentielles intégrées dans Android. Ce dernier permet de développer des « forks », c’est-à-dire des versions dérivées du logiciel sous licence libre (comme par exemple Tizen), mais, selon le collectif, même ces systèmes ne bénéficient pas d’une véritable neutralité.

La plainte de l’OIP explique : « Google a une position dominante sur plusieurs marchés concernant Android. Notamment, nous sommes d’accord avec les résultats préliminaires de la Commission qui montrent qu’il y a un marché séparé pour les systèmes d’exploitation mobiles sous licence libre (OS) que Google monopolise […] Google domine aussi le marché des moteurs de recherche et, avec le Google Play Store, le marché des app pour Android. »

Qwant is joining the @EU_Commission antitrust complaint against Google. We want Android users to have a real choice of services they use. pic.twitter.com/dOASdmR3PQ

— Qwant (@QwantCom) March 8, 2017