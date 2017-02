Le fondateur d'eBay, via son réseau Omidyar Network, va contribuer au financement d'un projet consistant à tester le revenu de base au Kenya pendant 12 ans

Elon Musk n’est pas la seule personnalité de la Silicon Valley à s’intéresser au revenu de base. Le fondateur d’eBay, Pierre Omidyar, sent lui aussi que ce mécanisme a du potentiel pour aider la société. Mais contrairement à Musk, qui propose de mettre en place ce dispositif pour accompagner le développement de l’automatisation dans l’économie, Omidyar veut s’en servir pour améliorer les conditions de vie.

« Il est clair que les transferts monétaires ont un rôle important à jouer pour atténuer la pauvreté et rendre les individus autonomes », lit-on sur sur Omidyar Network. Le souci, c’est « qu’il y a très peu de recherche ou de preuves empiriques sur la manière et le bon moment d’utiliser le revenu de base » puisqu’il « n’a pas été testé sur une longue période de temps ou avec une base de bénéficiaires universels ».

The founder of eBay is investing nearly $500,000 to test giving people free money @ewolffmann https://t.co/9Cet267vLZ pic.twitter.com/rszOW0Yf1n

— Yahoo Finance (@YahooFinance) February 8, 2017