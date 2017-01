Emmanuel Macron pourra compter sur l'expertise du président du Conseil national du numérique pour sa campagne numérique. Mounir Mahjoubi qui en est à la tête depuis début 2016, a choisi de rallier le fondateur du mouvement En Marche.

Il va y avoir du changement à la tête du Conseil national du numérique (CNNum). En effet, Mounir Mahjoubi, qui en est le président depuis février 2016, a choisi de rendre son tablier pour embrasser une toute nouvelle aventure, en devenant le responsable de la campagne numérique d’Emmanuel Macron.

La politique, c’est un univers que Mounir Mahjoubi a déjà eu l’occasion de fréquenter. Au cours de la précédente élection présidentielle, l’intéressé avait rejoint l’équipe de François Hollande. Cinq ans plus tard, puisque le président sortant a choisi de ne pas briguer un second mandat, c’est donc vers l’ex-ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique qu’il a choisi de se tourner.

Nommé par décret du président de la République en date du 8 février 2016 en même temps que les 29 autres membres du CNNum, Mounir Mahjoubi a ouvert plusieurs chantiers, comme la transformation numérique des universités et des PME/PMI, le suivi du la loi pour une République numérique ou encore le sommet mondial, organisé à Paris, du partenariat pour un gouvernement ouvert.

Parmi les derniers dossiers sur lesquels l’institution a dû se pencher figure le fameux décret instituant le fameux fichier TES (Titres Électroniques Sécurisés), une base de données centrale concentrant les données personnelles et biométriques relatives aux détenteurs d’un passeport ou d’une carte d’identité.

Sur ce sujet très controversé, le CNNum a réclamé la suspension du projet et appelé à la mise en place d’une solution alternative. Dans la foulée, une consultation publique a été lancée pour recueillir les remarques des internautes et nourrir son avis qui a abouti une fois encore à un appel réclamant l’arrêt du fichier TES.

Outre ses activités politiques et consultatives, Mounir Mahjoubi a aussi touché au monde de entrepreneuriat avec La Ruche Qui Dit Oui !, une startup qu’il a cofondée dans le secteur de l’économie collaborative, BETC Digital, une agence dont il est devenu le directeur général adjoint, LeBridge, un réseau dédié à l’écosystème européen de startups, et French Bureau, une société sur la mode qu’il a créée.

Politiquement ancré à gauche, Mounir Mahjoubi a été délégué syndical CFDT lorsqu’il a travaillé un temps chez Club internet en tant que technicien réseau au centre d’appel. Après avoir été encarté au Parti socialiste pendant quelques années, il contribuera à la mise en place du mouvement de la Ségosphère lors de la campagne présidentielle de 2007. Il s’éloignera par la suite du militantisme.