Avec une société de production, Oculus a réalisé un tour virtuel de la Maison Blanche raconté par Barack et Michelle Obama. Ainsi, le président utilise cette nouvelle technologie pour envoyer ses dernières salutations au peuple américain.

Barack Obama a toujours été passionné par les nouvelles technologies. Politiquement, il a surpris tout le monde en 2008 avec sa campagne électorale qui s’appuyait sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Maintenant, pour ses dernières salutations, le président des États-Unis a utilisé une autre technologie tendance : la réalité virtuelle.

À vrai dire, Obama avait déjà réalisé une vidéo en réalité virtuelle en juin dernier, qui le montrait au Yosemite National Park. Cette fois-ci, le président des États-Unis a décidé de raconter avec son épouse, Michelle Obama, une visite virtuelle de la Maison Blanche. Le court-métrage, nommé « La Maison du Peuple », montre 9 lieux différents de la Maison Blanche qui sont expliqués et décrits par les époux. Produit par Félix & Paul Studios et Oculus, le film sera disponible en streaming sur Facebook et sur les plateformes d’Oculus, c’est-à-dire son Rift et le Gear VR de Samsung.

Obama souligne dans la vidéo : « Nous disons toujours, Michelle et moi, que nous sommes seulement des locataires ici … Le propriétaire est le peuple américain et tous les autres qui se sont investis pour la création de ce lieu formidable rempli d’histoire. Nous voulons donner à tout le monde la possibilité de pouvoir y entrer […]. »

Colum Slevin, Chef du secteur Expériences d’Oculus, affirme que le projet vise à ajouter des genres nouveaux sur la plateforme VR, en cherchant à intégrer des contenus « mainstream » avec l’appui de personnalités connues, comme par exemple LeBron James, le fameux joueur de la NBA.

Félix & Paul a reconnu que le studio serait intéressé par la réalisation de projets avec l’administration de Donald Trump … Les résultats seront certainement différents.