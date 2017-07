Blizzard Entertainment est dans le viseur de la MLB, Ligue de Baseball américaine, à cause d'un logo jugé trop ressemblant...

Blizzard Entertainment va peut-être devoir changer le logo de son Overwatch League. Ce dernier, représentant une silhouette de Tracer orientée vers la gauche sur un fond noir et orange, ressemble visiblement un peu trop à celui de la Major League Baseball (un athlète lui aussi orienté vers la gauche mais sur un fond rouge et bleu). Si bien que l’entité sportive, dans son bon droit, a contesté les similarités. L’affaire sera prochainement aux mains du TTAB (Trademark Trial and Appeal Board).

Oui, c’est ressemblant et ?

Selon le blog du cabinet d’avocats Morrison/Lee, une entreprise a trente jours pour faire une demande auprès du TTAB afin de contester une marque déposée ou obtenir un délai supplémentaire pour le faire. Et, malheureusement pour Blizzard Entertainment, la MLB a pointé le bout de son nez au dernier moment : un jour avant la deadline. Grâce à cela, elle dispose de 90 jours pour bosser le dossier et préparer son argumentaire. Eu égard à ce nouveau délai, on devrait en savoir plus le 26 juillet prochain, date de la soumission finale. Plusieurs issues sont possibles : la MLB affirme son opposition, le TTAB lui donne raison et il faudra négocier avec Blizzard, éventuellement devant la justice. Ou bien il n’y a finalement aucune confusion possible et rien ne changera.

Il est vrai que les deux logos sont proches. Sauf que celui de la MLB est suffisamment inscrit dans la mémoire collective pour ne pas troubler les gens. En outre, le code couleur est différent et Tracer est loin de ressembler à un frappeur de baseball. Mais tant que rien n’est tranché, l’éventualité de voir l’Overwatch League arborer un autre visage n’est pas à exclure. Et sinon, le logo de la NBA ?