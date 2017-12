Comment gagner beaucoup d'argent en peu de temps fin 2017 ? Apparemment, changer le nom d'une entreprise pour ajouter un terme lié aux cryptomonnaies est une idée... juteuse.

Bulle, vous avez dit bulle ? Même les plus optimistes dans l’avenir des cryptomonnaies et de la technologie « blockchain » qui les soutient devraient regarder ces actualités avec le recul critique nécessaire : dans la nuit de jeudi à vendredi, une société nommée Long Island Iced Tea et proposant des boissons à base de thé a vu sa valorisation en bourse augmenter de 200 %. Comment ? Elle s’est renommée Long Blockchain Corp. et a affirmé que son but premier serait « d’explorer les opportunités de croissance fondées sur les bénéfices de la technologie blockchain ».

À la suite de cette annonce, la petite société de New York a vu un pic d’échange sur son action, augmentant sa valorisation de 450 %, comme le montre cette capture de CNBC.

Elle s’est ensuite stabilisée autour d’une augmentation de 200 % par rapport à sa valorisation de la veille. Ajouter « Blockchain » dans un nom et redéfinir vaguement ses objectifs : voilà le pivot que toutes les entreprises devraient tenter en 2018 si elles espèrent gagner beaucoup d’argent !

Car la Long Island Iced Tea Corp n’est pas la première à tenter l’expérience en jouant sur les attentes du marché et sur le mythe actuel autour des cryptomonnaies. Un groupe basé à Hong Kong qui se nommait SkyPeople Fruit Juice et qui faisait naturellement des jus de fruit s’est renommé Future FinTech Group Inc. en novembre… et continue à vendre des jus de fruit. Une autre société, repérée par The Verge, s’avance sous le nom de The Crypto Company mais a pour seule activité la vente se soutien-gorges de sport. On trouve des exemples similaires dans l’industrie de la cigarette électronique ou des plantations de thé.

Ces sociétés ne cherchent pas tant à avoir un véritable rapport avec la blockchain ou les cryptomonnaies, mais bien plus à surfer sur la même vague qui a vu la valeur du Bitcoin exploser ces dernières semaines. Comme le rappelait un journaliste interrogé par Corentin Durand dans son enquête sur les nouveaux investisseurs, « la cryptomonnaie est suffisamment connue pour rassurer, mais suffisamment opaque pour que personne n’y comprenne rien. » Ce statut permet à des entreprises comme Long Island Iced Tea Corp de déclencher des fièvres spéculatives en un changement de nom.