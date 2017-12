Leur religion, c’est la crypto : portrait d’une génération piquée au Bitcoin

La folie des tulipes, Jean-Léon Gérôme, 1882

Aujourd’hui, un tel état d’esprit aurait repris possession des mordus de cryptos, selon certains médias. D’autres parlent d’hystérie, avec des cas de personnes y passant leurs journées, leurs nuits ou, comme Alexandre, qui ont arrêté de bosser pour s’y consacrer.

Sur HBO, Vice News nous raconte l’histoire de Kang, un investisseur devenu obsédé par son jeu et qui y trouve le même plaisir que le parieur compulsif au casino. Il explique : « Plus tôt cet été, j’ai un vu un pote, il m’a expliqué qu’il se faisait 5 000 dollars par jour grâce au Bitcoin. J’ai trouvé ça incroyable et rapidement, les cryptos m’ont offert les émotions les plus puissantes que je n’avais jamais eues à propos de l’argent ou du pari. » Les crypto-passionnés seraient donc tous des joueurs de casino, un peu marginaux, prêts à vendre père et mère à l’occasion d’une ICO ?

« Et toi, t’es crypto-anarchiste ? »

En nous penchant sur le profil des Français qui misent gros sur les cryptos, force est de constater l’entrain de certains. Il y a, parmi ceux-ci, les plus mystiques et les plus croyants : ils promettent la naissance d’un nouveau paradigme économique, d’une promesse solide, et même, d’un monde nouveau lavé des errances du capitalisme du XXe siècle. Ainsi, Alexandre nous parle d’une « idéologie blockchain » : « On a créé une nouvelle classe d’actifs dit-il, et en faisant un paquet de nouveaux millionnaires, c’est une nouvelle répartition des richesses qui est en jeu, pour le peuple. »

« J’ai des moments de transcendance »

Sur l’ensemble des investisseurs que nous interrogeons, cette vision du monde n’est pas nécessaire au gain mais elle fait partie du jeu : certains de nos interlocuteurs parlent de rupture, de système à venir ou encore d’Internet du futur. Adrien, proche des idées libertariennes — on dit même crypto-anarchiste –, explique ainsi : « Tout ça me fait penser un peu à la bataille du gouvernement contre l’utilisation du chiffrement. Je crois en plus que des technologies comme l’Ethereum, au-delà de la spéculation, peuvent aussi changer la façon dont on utilise Internet. »

Cette vision du monde semble nourrir les rêves et la valeur du Bitcoin, au point que le caractère anti-système de la monnaie ferait aussi partie constituante de son aura : « Pourquoi le Bitcoin a septuplé en la moitié d’une année ? Car cela fonctionne exactement comme prévu : c’est décentralisé et libre de toute intervention du gouvernement. Remarquez que tous les financiers le détestent. Le patron de JP Morgan l’a qualifié d’ ‘escroquerie’, tous les médias ont répété cela, la valeur du Bitcoin a explosé après », se félicite ainsi un Américain sur Reddit. Allant jusqu’à justifier l’utilisation de la crypto-monnaie par la guerre en Irak.

Alexandre, passionné par la blockchain n’hésite pas à s’avouer un peu « conspirationniste ». Pour lui, la promesse technologique de la chaîne est venue « apaiser (s)a paranoïa à l’égard de la surveillance, d’Internet et des gouvernements ». Comprenant la puissance de la méthode blockchain face aux dérives qu’il identifiait sur Internet, le jeune homme dit « avoir eu des moments de transcendance ».

Pas forcément plus sages mais versant moins dans l’anarchisme, des jeunes investisseurs français y voient quant à eux la dernière disruption possible. Ils partagent l’enthousiasme des crypto-anarchistes, mais se différencient par une approche pragmatique et moins radicale. Renaud, la trentaine, refuse ainsi d’être qualifié d’anarchiste et, sans nier le pouvoir politique de la blockchain, il voit surtout en elle l’étape numéro trois d’Internet : « Une innovation de rupture dont on ne voit que les débuts aujourd’hui ».

« Les Mathématiques ne mentent pas »

Associant la promesse de la blockchain et le renversement d’une mécanique établie, des jeunes gens comme Cyril Paglino, co-fondateur de Tribe écrivent : « Notre société a connu des grands mensonges et des crises majeures, souvent provoqués par l’appât du gain, qui ont conduit les individus à haïr la politique, Wall Street, les banques et le capitalisme moderne. Mais les Mathématiques ne mentent pas. »

Contacté, l’entrepreneur installé à San Francisco se mue en avocat enthousiaste de la cause blockchain. « J’ai toujours investi dans les startups tech, rappelle-t-il, mais il y a quelques temps, j’ai arrêté. Maintenant, je n’investis plus que dans les projets cryptos, j’ai l’impression de vivre une chasse au trésor d’un monde à venir. Le jeu est peut-être plus dangereux mais bien plus passionnant. »