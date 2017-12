La fondation Mozilla lance un site web pour Noël. Son idée ? Vous guider vers les cadeaux high-tech qui respectent la vie privée des personnes qui les recevront.

À la recherche d’un cadeau de dernière minute à offrir pour Noël ? Si vous êtes dans la dernière ligne droite, peut-être éprouvez-vous quelques difficultés à dénicher de bonnes idées pour votre famille et vos proches. À moins que vous n’ayez établi une liste de ce que vous allez mettre au pied du sapin. Pardon : que le père Noël va mettre au pied du sapin dans la nuit du 24 au 25 décembre.

Les smartphones, consoles et autres objets high-tech étant très populaires de nos jours, on parie que votre liste, outre les traditionnelles boîtes de chocolat et de marrons glacés, contient un ou plusieurs produits électroniques. Et peut-être même sont-ils connectés. De prime abord, c’est gentil de votre part. Est-ce pour autant une si bonne idée que cela ? En effet, connecté, c’est une chose. Mais à qui ?

Aussi la fondation Mozilla a-t-elle eu l’idée de lancer un site dédié pour vous aider, si vous le désirez, à sélectionner des cadeaux qui ne sont pas (ou pas trop) indiscrets.

Son nom ? Privacy not included, soit « Vie privée non incluse », exactement comme la mise en garde que l’on peut voir dans des publicités de jouets avec la mention « Piles non incluses ». Même si le site est en anglais, il est très simple à comprendre et la navigation enfantine grâce à la mise en place de rubriques thématiques (jouets & poupées, consoles, santé, maison, gadgets…).

Chaque page de produit référencé sur ce guide est construite sur le même modèle, avec une série de vérifications : Est-ce que le produit peut m’espionner avec une caméra, un microphone ou le pistage de la géolocalisation ? Qu’est-ce qu’il sait de moi (faut-il créer un compte ? Y a-t-il des paramètres de confidentialité ? Puis-je effacer mes données en contactant la société ?) ?

La page envisage aussi un scénario catastrophe en décrivant ce qu’il pourrait se passer si quelque chose tourne mal. Pour la Nintendo Switch par exemple, l’accès aux informations que l’éditeur nippon collecte « pourrait être utilisé pour faire des hypothèses sur vous à partir de quels jeux, émissions de télévision, et autres applications que vous utilisez et quand ».

Mozilla renseigne aussi les internautes si le produit effectue un partage des données avec un tiers, à des fins publicitaires par exemple, ainsi qu’un lien pointant vers la politique de confidentialité de l’entreprise qui le commercialise. Pour la fondation, ce guide vise à aider les particulier à faire « des emplettes pour des cadeaux connectés plus sûrs, plus faciles et bien plus amusants ».

Vous éclairer avant tout

Il faut noter que le but de Mozilla n’est pas tant de vous dissuader à acheter ces produits que de vous faire prendre conscience de ce qu’ils sont capables de faire. Ce qui importe surtout, c’est que vous vous décidiez en ayant un avis éclairé sur la question. Cela dit, il convient aussi de relever que ces achats de Noël ne vous sont pas, a priori, destinés. Vous les achetez pour les personnes auxquelles vous tenez.

Donc, à supposer que vous êtes du genre à ne pas vous soucier de votre vie privée (« je n’ai rien à cacher ! »), remémorez-vous quand même que vos proches n’ont peut-être pas la même philosophie de vie que vous.