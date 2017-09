Google qui rachète HTC : c'était une rumeur, cela se précise. Les prochains jours risquent d'être mouvementés pour l'entreprise taïwanaise.

HTC racheté par Google : voilà qui aurait posé question il y a quelques années, mais qui fait de moins en moins de doute aujourd’hui. Les rumeurs enflent dans les couloirs des quotidiens économiques et aujourd’hui, deux sources proches de l’industrie tendent à confirmer ces dires. De son côté, le journaliste Tim Culpan, correspondant à Taipei pour Bloomberg, affirme avoir entendu que HTC bloquait les échanges sur son action avant une « annonce majeure ». Sa source n’est pas un mystérieux individu anonyme, mais le Taiwan Stock Exchange.

JUST IN : HTC just announced it's shares will halt trading tomorrow (Thur) pending a major announcement.

Evan Blass, célèbre leaker du milieu de la tech et désormais reporter à VentureBeat affirme avoir obtenu d’un employé de HTC un mémo qui a circulé en interne et qui les invite à un rassemblement autour du sujet « Acquisition par Google ».

[1] Someone sent me a copy of an internal invitation to an HTC employee Town Hall meeting tmrw (9/21). One alleged topic : Google acquisition

