BlaBlaCar annonce l'arrivée de ses trajets de covoiturage dans Google Maps. En 2014, le service de cartographie en ligne faisait une place pour Uber. Maps renseigne le temps de parcours, le prix et le nombre de trajets disponibles mais pour se faire transporter il faudra lancer l'application de BlaBlaCar.

Si vous avez déjà ouvert Google Maps pour établir un trajet, vous avez constaté les multiples modes de transport que propose l’application : voiture, train, vélo ou bien service de VTC dans la mesure où le service de cartographie en ligne intègre Uber depuis 2014. Et si rien ne vous convient, vous pouvez même obtenir une estimation du temps de parcours en ne vous servant que de vos jambes.

À cette liste déjà fournie de moyens de transport s’ajoute une autre alternative avec le covoiturage. En effet, la plateforme BlaBlaCar vient d’annoncer que les trajets qu’elle gère sont désormais inclus dans Google Maps. Cette alternative sera affichée sous la forme d’une annonce — ce qu’elle est –, de la même façon qu’avec Uber. En tout, les internautes de vingt-deux pays, dont la France, pourront la voir dans Maps.

Deux cas de figure s’offrent à vous si vous optez pour cette solution : « les utilisateurs intéressés par un trajet en covoiturage et ayant déjà l’application mobile de BlaBlaCar sur leur smartphone seront redirigés directement vers la page des résultats sur BlaBlaCar correspondant au trajet recherché. Les autres seront redirigés automatiquement vers l’AppStore ou Google Play » pour qu’ils téléchargent l’application.

Même temps de trajet qu’Uber ou l’auto

Notez que l’estimation du temps de trajet est le même, que vous optiez pour un trajet avec votre automobile, en covoiturage ou avec un chauffeur Uber. Rien d’étonnant : il s’agit à chaque fois d’un déplacement effectué en voiture et le système calcule pour chacun d’eux le même parcours.

Grossièrement (si on ne tient pas compte de la circulation, des feux et des imprévus sur la route et si le code de la route est respecté), vous ne gagnerez pas plus de temps. La seule différence éventuelle est que vous devrez peut-être attendre que votre chauffeur Uber ou votre partenaire de covoiturage BlaBlaCar vous rejoigne à l’endroit prévu. Notez que Maps indique une estimation du prix et le nombre de trajets disponibles.