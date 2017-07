Jawbone, enfant de la bulle internet des années 2000, voit ses activités liquidées. Fondée 1999, l'entreprise était devenue une pionnière de la mobilité et des objets connectés. Après avoir perdu la manche des bracelets connectés, Jawbone va se tourner vers la médecine connectée et les professionnels.

Jawbone a vécu deux grands moments. Le premier se tient à l’aube du millénaire, où l’entreprise d’électronique se met à vendre des oreillettes bluetooth, devenant pionnière des accessoires de la mobilité. Au fil des années, l’entreprise développe son expertise autour de produits mobiles et connectés : enceintes, oreillettes etc. Le second moment, au détour des années 2010, la firme participe également à la course aux bracelets connectés, notamment avec son Up, véritablement innovant alors mais dont le lancement raté — il sera rappelé quelques mois après sa sortie — met la firme en difficulté.

Puis, à la longue, le marché s’est réduit autour de quelques constructeurs et la concurrence directe avec Fitbit et Apple a fini par lessiver Jawbone. Le jeu des chaises musicales débute à son board et en 2015, l’entreprise va jusqu’à accuser Fitbit de vol de technologies et débauchage.

En difficulté avec ses investisseurs, la compagnie est aujourd’hui financièrement à sec. Sa liquidation qui intervient à l’approche de l’été ne surprend donc pas. Mais l’histoire ne semble pas finie puisque le cofondateur charismatique de la firme, Hosain Rahman, dirige une partie de ses troupes et de ses finances personnelles vers une nouvelle aventure appelée Jawbone Health Hub.

Débutant avec un budget de 300 millions de dollars accordé par un investisseur inconnu selon The Information, ce nouveau Jawbone acte la fin des produits grand public pour la firme. Désormais, Rahman veut utiliser 20 ans de spécialisation dans la communication et la miniaturisation, puis, plus tardivement, le monitoring médical, pour devenir un acteur des technologies professionnelles dans la santé.

Si pour le moment Jawbone Health et son investisseur mystérieux éludent toutes les questions de la presse, une annonce pour un poste auprès de la société nous apprend la chose suivante : « Jawbone Health est à l’avant-garde de la révolution des premiers soins pour des millions de patients à travers le monde. Combinant plus de 20 ans de technologie mobile avec une spécialisation médicale, Jawbone Health connecte les patients et les médecins comme jamais auparavant grâce à un dialogue continu et guidé par les données. Cette position unique de guide quotidien vient redéfinir les premiers soins en aidant les personnes à vivre plus heureuses, en meilleur santé et plus longtemps. »