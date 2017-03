Orange devrait dévoiler en avril son plan de bataille dans les forfaits 4G pour contrer les offres de Free Mobile et SFR.

Après une relative accalmie, la guerre que se livrent les opérateurs dans la téléphonie mobile est en train de repartir. Et cette fois, ce n’est pas sur le terrain des prix que les quatre principaux protagonistes — Orange, Free Mobile, SFR et Bouygues Telecom — entendent se départager mais sur celui de la 4G.

Deux d’entre eux ont commencé à bouger en mars : SFR a lancé le forfait 4G RED avec une enveloppe de 100 Go par mois pour l’Internet mobile. Free Mobile a riposté peu de temps après, avec une offre encore plus ambitieuse, avec une enveloppe data illimitée (mais tout le monde n’est pas éligible : seuls les clients d’une Freebox peuvent en bénéficier, les autres sont à 100 Go).

Un troisième opérateur devrait donner le change à partir d’avril. Selon iGen, la riposte de l’opérateur historique devrait commencer avec sa filiale à bas coût, Sosh, avec une hausse de la data à 20 Go pour le forfait à 20 euros et une augmentation à 40 Go pour celui à 25 euros par mois. L’enveloppe 4G devrait également couvrir le roaming en Europe.Suffisant pour être compétitif face à SFR et Free ? Orange peut toujours miser sur un autre aspect, la qualité de son réseau.

Du côté des offres proposées par Orange, une hausse de l’enveloppe attribuée à l’Internet mobile devrait aussi survenir. Il est question de faire passer les forfaits Orange Play à 30 ou 40 Go selon l’abonnement et les forfaits Jet à 50 et 60 Go par mois. Selon l’ancienneté du client, la migration vers ces nouvelles offres sera gratuite ou nécessitera un changement de formule qui nécessitera un réengagement ou des frais en plus.

Le détail exact de la riposte d’Orange et de sa filiale Sosh sera connu précisément lorsque les l’opérateur dévoilera officiellement son plan de bataille. Il ne restera alors plus qu’à attendre Bouygues Telecom dans l’arène et la guerre des opérateurs pourra reprendre. Pour le plus grand plaisir des clients. En attendant, vous pouvez toujours consulter notre guide sur les meilleurs forfaits sans engagement.