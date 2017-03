Face à Uber, Lyft a fait le choix de se démarquer sur le terrain de l'éthique. Une future option dans son application mobile permettra de laisser les passagers décider s'ils veulent arrondir à l'unité supérieure le prix des trajets pour soutenir une cause.

Vous l’avez certainement remarqué si vous avez déjà utilisé un service comme Uber : le prix d’une course tombe très rarement sur un montant juste. Selon la longueur du trajet, vous devez payer par exemple 7,33, 9,88, 10,69 euros ou n’importe quelle autre somme à partir d’un euro.

Et si à la place de ces factures, vous payeriez 8, 10 ou 11 euros ? C’est l’idée qu’a eu Lyft, un concurrent d’Uber : arrondir la note à l’entier supérieur. Evidemment, dis comme cela, il n’y a pas de quoi enthousiasmer les foules : personne ne tient à payer un service un peu plus cher sans raison.

Or, une raison, Lyft en a justement une : au lieu de se mettre les quelques centimes en plus dans la poche, le service de véhicule de tourisme avec chauffeur propose de les reverser à une cause qui tient peut-être à cœur au passager, comme la défense de l’environnement, l’égalité des droits ou encore le bien-être des vétérans de guerre.

L’option est évidemment facultative : un passager peut continuer à payer le prix exact de la course (par exemple 12,81 euros) et non pas le prix arrondi (13 euros). S’il active l’option, il a aussi la maîtrise de l’orientation de son don. Les 19 centimes d’euros iront alimenter la cause qui mobilise le passager.

Lyft joue la carte de l’éthique

Pour Lyft, les choses sont claires : en faisant le choix de vous asseoir dans l’une de ses voitures, donc en écartant les services concurrents, vous avez aussi la possibilité de vous lever pour une cause. Lyft entend jouer la carte de « l’éthique » face à un Uber plus sulfureux, même si dans les faits, c’est le passager qui paie.

En début d’année, Lyft s’était déjà démarqué en promettant de donner 1 million de dollars à l’union américaine des libertés civiles, l’une des plus puissantes organisations de défense outre-Atlantique, au cours des 4 années à venir. L’option Round Up & Donate (arrondissez et donnez) sortira dans les prochaines semaines.