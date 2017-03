En attendant la publication des chiffres de vente détaillés de la Switch par Nintendo, les analystes se livrent à leurs premières estimations. 1,5 million de consoles auraient déjà été vendues dans le monde, ce qui permettrait à la firme japonaise d'atteindre son objectif de 2 millions en un mois.

Si on sait déjà que la Nintendo Switch a réussi son lancement, il faut se contenter des communiqués d’auto-congratulation de Nintendo, qui se garde bien de les accompagner de chiffres de vente trop détaillés. De toute évidence, on en saura plus au début du mois d’avril, quand le constructeur publiera son bilan financier du trimestre et de l’année fiscale, qui s’achève le 31 mars 2017.

La firme nippone a en revanche indiqué qu’elle visait les 2 millions d’exemplaires de Switch vendus dans le monde pour son premier mois de commercialisation. Selon les estimations de SuperData (relayées par GamesIndustry), 1,5 million de consoles auraient déjà été vendues. Autrement dit, l’objectif devrait largement être atteint si la tendance se poursuit, d’autant que les chiffres du cabinet d’analyse prennent seulement en compte la première semaine de commercialisation.

Près de 9 joueurs sur 10 ont craqué pour Zelda

SuperData s’appuie sur des données fournies par l’institut GfK et le magazine japonais Famitsu. Dans le détail, la Nintendo Switch a été écoulée à 500 000 exemplaires aux États-Unis et 360 000 exemplaires au Japon, l’Europe arrivant derrière, sans plus de précision. Au Royaume-Uni, on parle de 85 000 unités ayant quitté les magasins.

Et en France ? 110 000, ce qui paraît plausible au vu des propos tenus par Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France, le 7 mars dernier : « [Nous annonçons] la vente de 105 000 exemplaires de Nintendo Switch lors de sa semaine de sortie, ce qui en fait, à ce jour, le plus gros lancement de console sur le marché du jeu vidéo français toutes plateformes confondues. »

SuperData note par ailleurs que 89 % des acheteurs de la Nintendo Switch ont — sans surprise — craqué pour The Legend of Zelda : Breath of the Wild, dont 1,34 million de cartouches auraient été vendues. On attend maintenant de voir si ce rythme conséquent saura s’inscrire dans la durée, surtout avec un line-up aussi faible. La sortie, fin avril, de Mario Kart 8 Deluxe devrait aider la Switch à maintenir le cap. Mais après ? Les fêtes de Noël paraissent bien loin.