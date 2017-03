Le secteur de la réalité virtuelle n'est pas en berne. Au contraire, dans l'ombre, sa croissance ferait rougir d'autres marchés moins glorieux.

La réalité virtuelle est en train de s’étendre et de se développer de manière efficace. En effet, The Venture Reality Fund, un accélérateur de startups dédiées à la VR, signale que ce secteur a connu une croissance de 40 % en 2016.

Selon Marco DeMiroz, le fondateur de l’accélérateur, cela est dû à une forte expansion des entreprises et des studios qui développent des contenus et des applications pour les plateformes de réalité virtuelle. Le nombre de ces jeunes startups, vouées à l’industrie du divertissement, a presque doublé l’année dernière, notamment aux États-Unis et en Asie. Ces derniers ont aussi engendré des revenus « solides » qui les ont portées d’un état de durabilité à un de profitabilité, d’après l’entrepreneur.

Le Venture Reality Fund souligne qu’au sein de l’écosystème VR, les secteurs de l’éducation, de la santé et du journalisme ont également connu un bon développement. De la même manière, les startups spécialisées dans la publicité et les analyses commerciales des plateformes de réalité virtuelle ont obtenu des revenus très positifs.

Rendre la technologie mainstream pour un casque de VR universel

Mais c’est aussi grâce à un système renouvelé d’outils et de plateformes, qui permettent de développer rapidement des applications et des expériences de réalité virtuelle avec des vidéos à 360 degrés ou des photos, que le marché a pu évoluer de manière si remarquable. De son côté, le secteur audio a avancé, grâce, par exemple, à l’acquisition d’Impulsonic du côté de Valve

Avec cette tendance qui mène à une plus grande concurrence et, donc, à une baisse progressive des prix, DeMiroz espère que ce type de plateforme deviendra bientôt une technologie « mainstream », en couronnant, peut-être, le rêve de voir finalement un casque de VR universel avec une capacité de traçage des mouvements ultra-performante.