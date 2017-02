Twitch lance ce printemps une fonctionnalité qui va permettre d'acheter des jeux vidéo directement sous les vidéos des joueurs retransmettant leur partie en direct. De quoi faire vaciller la citadelle Steam ?

Steam n’a qu’à bien se tenir ! À partir de ce printemps, Twitch va devenir un rival très sérieux dans le business des ventes de jeux vidéo. En effet, la filiale du géant Amazon annonce le lancement dans les semaines à venir d’une nouvelle fonctionnalité . Celle-ci permettra aux spectateurs d’acheter des titres à travers les diffusions que proposent les joueurs qui partagent leurs parties en direct.

Qu’est-ce que cela signifie ? Admettons par exemple que vous regardiez les aventures d’un joueur dans Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands ; très bientôt, un petit bouton figurera sous la vidéo permettant d’acheter immédiatement le jeu si ce que vous avez vu à l’écran vous a plu. Plus besoin de quitter Twitch et — surtout — d’aller voir une boutique en ligne concurrente : tout peut se faire sur la plateforme.

Une fois acquis, le jeu pourra être téléchargé et exécuté via le lanceur Twitch ou en passant par les lanceurs tiers d’autres éditeurs, comme par exemple Uplay dans le cas d’Ubisoft. « Les visiteurs utilisent déjà Twitch comme une manière de ‘tester’ le jeu et avoir une idée de ce à quoi s’attendre avant de s’engager dans un achat », note l’entreprise américaine.

Au lancement du service, Twitch promet que le catalogue d’une vingtaine de studios sera accessible à l’achat via sa plateforme, des plus grosses boîtes de production aux petites sociétés indépendantes. La compagnie a en particulier passé des accords avec Ubisoft, Telltale Games et Paradox Interactive.

Si l’essentiel d’une vente ira évidemment au studio, Twitch, qui percevra au passage une commission, prévoit aussi de verser un petit pourcentage aux streamers qui auraient accepté de participer au dispositif : ainsi, si un spectateur achète un jeu via le bouton situé sous la vidéo du diffuseur, ce dernier touchera 5 % des revenus. De quoi inciter les streamers à rejoindre le programme.

« Donc dorénavant, vous pouvez contribuer à soutenir vos streamers favoris qui ont rejoint le programme simplement en achetant un jeu depuis leur chaîne. Et, les achats sont livrés avec une caisse Twitch spéciale remplie de surprises ! », promet la foire aux questions mis en place pour l’occasion. Il s’agira par exemple d’un badge sur le canal de discussion, de monnaie virtuelle ou encore d’un élément à obtenir en jeu

Vu la place occupée par Twitch dans le secteur vidéoludique, cette innovation devrait lui permettre de tailler des croupières à Steam, devenu depuis longtemps le service incontournable d’achat dématérialisé de jeux vidéo. En outre, Twitch pourrait jouer la carte de la plateforme vertueuse, qui n’oublie pas les streamers et qui permet d’obtenir quelques avantages supplémentaires.