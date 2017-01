Chris Lattner, ingénieur clé d'Apple, rejoint les rangs de Tesla pour diriger le développement logiciel de l'Autopilot.

Pour qui n’est pas familier avec les hommes de l’ombre des grandes entreprises de la tech, le nom de Chris Lattner ne fait peut-être rien résonner. Et pourtant, le fait que cet ingénieur « senior » passe d’Apple à Tesla n’est pas un jeu des chaises musicales sans conséquence. Car Lattner a eu un rôle fondamental chez Apple ces dernières années : c’est lui qui a dirigé le projet Swift, le dernier langage de programmation propulsé par Apple.

Il a également chapeauté de nombreux projets chez Apple autour de Xcode, des outils de bas niveau pour les ingénieurs de la société et des compilateurs GPU et CPU de la société. Même si vous n’êtes pas concrètement les témoins de son travail, les différentes équipes qu’il a dirigées ont produit des outils utilisés au quotidien par Apple et les développeurs tiers qui proposent les applications de l’App Store.

Ce pilier d’Apple a donc rejoint les rangs de Tesla — et pas à n’importe quel poste : il va diriger la section voiture autonome de l’entreprise, dans son rôle officiel de vice-président au logiciel Autopilot. Dans son communiqué, Tesla se réjouit « d’accueillir Chris Lattner dans ses rangs pour faire venir advenir plus rapidement le futur de la conduite autonome ».